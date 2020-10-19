Whatsapp duvar kağıtları nelerdir? En güzel Whatsapp duvar kağıtları galerisi nerededir?
19.10.2020 16:59 | Güncelleme: 19.10.2020 17:14
Whatsapp duvar kağıtları, kullanıcıların uzun süren Whatsapp konuşmalarını renklendirip, çeşit çeşit duvar kağıtlarıyla Whatsapp deneyimini iyileştirmektedir. İşte karşınızda mutlaka denemeniz gereken en güzel Whatsapp duvar kağıtları...
Whatsapp duvar kağıtlarını doğrudan telefonunuza indirerek Whatsapp duvar kağıdınızı değiştirebilir, Whatsapp'ınızı renklendirebilirsiniz. Duvar kağıtlarına hemen metnin altından ulaşabilirsiniz. Bilgisayarınızdan indirmek için fotoğrafın üzerine farenizle sağ tıklayıp Kaydet demeniz yeterli. Telefonunuzdan bağlanıyorsanız fotoğrafın üzerine parmağınızı basılı tutup Kaydet'e basmanız yeterli.