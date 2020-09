What ne demek? 'What' kelimesinin Türkçe anlamı nedir? What ne manaya gelir? What nedir?

Genellikle şaka amaçlı söylenen "What ne demek" sorusunun gerçek manada cevabını bilmeyenler olabilir. Bunun için sizlere what ne anlama gelir onu yazacağız. What nedir? What ne demek? What'ın Türkçe manası nedir? What İngilizce bir kelime mi?

WHAT NEDİR?

What, İngilizce bir kelimedir. Türkçe'si "Ne" demektir. 'Ne' kelimesinin dilimizde birçok anlamı ve kullanım yeri mevcuttur. 'Ne' kelimesi yeri geldiğinde sıfat, yeri geldiğince zamir ve zarf olarak kullanılabiliyor.

What İngilizce'de en çok kullanılan kelimelerden birisidir. 'What' genellikle İngilizce soru cümlelerinin başında kullanılır.

WHAT NE DEMEK? TDK'YA GÖRE NEDİR?

'What' kelime anlamı : 'Ne' demektir. Türkçe'de birçok kullanımı vardır. Şimdi "Ne" nerelerde kullanılır onu sizlere yazalım.

NE TÜM KULLANIM YERLERİ

1-) (Alfabeki N harfi okunuşu) Ne:

Türk alfabesinin 17. harfinin okunuşu "Ne" şeklindedir.

2-) Kimyadaki 'Ne':

Neon elementinin simgesi 'Ne' şeklindedir.

3-) Zamir (Hangi şey)

4-) Zamir (Her şey)

Örnek : Ne görse ister. Kimin nesi varsa. Ne isterse yapar.

5-) Zamir (Birçok şey)

Örnek : Neler söylüyor? İnsan aklı neler keşfediyor?

6-) Sıfat (Hangi)

Örnek : "Güzel heykel, ne yandan bakarsan, ne yana çevirirsen gene güzeldir." [Bedri Rahmi Eyuboğlu]

7-) Sıfat (Nasıl)

Örnek : Bu ne kıyafet?

8-) Zarf (Neden)

Örnek : "Efendi, sen de ne üstüme abanıyorsun?" [Burhan Felek]

9-) Zarf (Şaşma veya abartı bildiren bir söz)

Örnek : Ne sıcak, ne sıcak! Ne güzel çiçekler! Ne kaba adam!

10-) Zarf (`Sana ne, bana ne` gibi sorularda `ne ilgisi var` anlamına gelen bir söz)

Örnek : Zahmeti ben çekeceğim, sana ne?

11-) Ünlem (Soru biçiminde şaşma bildiren ünlem)

Örnek : Ne, yıkıldı ha!

NE İLE KULLANILAN BİRLEŞİK KELİMELER

ne âlâ :'Ne iyi, diyecek bir şey yok' anlamlarında kullanılan bir söz:

neme gerek : Neme lazım.

neme lazım :'Bu işle ilgilenmem, buna karışmam' anlamlarında kullanılan bir söz, neme gerek.

NE İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ, DEYİMLER VE BİRLEŞİK FİİLLER

ne âlem

ne âlemde?

ne alıp veremiyor?

ne arar (veya onda ... ne gezer)

(herhangi bir yerde) ne arıyor

ne biçim?

ne buyrulur?

ne çare ne çıkar

ne çiçektir, biliriz

ne dedim de

ne demek?

ne demek olsun

ne demeye

ne denir (veya dersin)

ne denli

ne de olsa

ne dese beğenirsin?

nedir ki ne diye?

ne ekersen onu biçersin

ne fayda

ne gam ne gezer

ne gibi?

ne gözle bakmak

ne güne duruyor?

ne günlere kaldık!

ne haber?

ne hacet

ne haddine!

ne hâlde?

ne hâli varsa görsün

ne hikmetse (veya hikmettir)

ne idiği belirsiz ne imiş?

ne ise

ne istediğini bilmek

ne iyi!

ne kadar

ne kadar olsa

ne kadar varsa

ne lazım

neler

neler de neler, maydanozlu köfteler

neler neler

ne mal olduğunu bilmek (veya anlamak)

ne mene

ne menem

ne mümkün

ne münasebet!

ne o?

ne olacak!

ne olduğunu bilememek

ne oldum delisi olmak

ne olur (veya olursun veya olursunuz)

ne olursa olsun

ne oluyor?

ne pahasına olursa olsun

ne söylüyorsun?

ne var ki

ne yaparsın (veya yapmalı) ki

ne yapıp yapıp

ne yaptığını bilmemek

ne yazar

ne yazık ki

neye uğradığını bilememek (veya anlamamak veya şaşırmak)

neyin nesi (kimin fesi)

neyleyim

neymiş

ne yüzle

İNGİLİZCE'DE WHAT KELİMESİ

What İngilizce bir kelimedir. Türkçe karşılığı "ne" demektir. What kelimesi genellikle soru cümlelerinde kullanılır. Fakat bunların dışında İngilizce'de "Çok güzel, ne güzel" manalarına da gelmektedir. Örneğin "What a goal" ne gol ama demektir. "What a beauty" bu ne güzellik manasına gelmektedir. Yani What kelimesi sadece soru için değil mecaz anlamlarda da kullanılmaktadır.

WHATİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Şimdi what ile ilgili örnek bazı cümleler paylaşalım.

İngilizce Örnek 'What' Cümleleri:

What is the name of this product? : Bu ürünün adı ne?

What do you think about this topic? : Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?

What a funny person : Ne kadar da eğlenceli bir insan

What would you suggest I do about this topic? : Bu konu hakkında ne yapmamı önerirsiniz?

I'd like to help you get what you need. : İhtiyacınız olanı elde etmenize yardımcı olmak isterim.

It was not clear what she really meant. : Gerçekte ne demek istediği belli değildi.

Türkçe Örnek 'Ne' Cümleleri:

Ne oldu da suskunsun bugün?

Ne zaman geleceksin?

Bu oyunun adı ne?

Bu konu hakkında ne yapmalıyız? Bir tavsiyen var mı?

Ne kadar da centilmen birisi.