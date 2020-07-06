Western filmlerinin müziklerine imza atan Ennio Morricone hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İtalyan bestekar Ennio Morricone 91 yaşında hayatını kaybetti.

KÜLT FİLMLER İÇİN YAPTIĞI MÜZİKLERLE TANINIYORDU

Western film müziklerinin efsane isimlerinden olarak bilinen Morricone, Birkaç Dolar İçin ve Bir Zamanlar Amerika'da gibi kült filmler için yaptığı müziklerle tanınıyordu.

ENNIO MORRICONE KİMDİR?

Ennio Morricone, 1928 doğumlu İtalyan müzisyen. 20. yy'ın en tanınmış ve takdir görmüş film müzisyenlerinin başında gelmektedir. 500'den fazla film ve diziye müzikleriyle hayat vermiştir, ancak en fazla Sergio Leone filmlerine yaptığı müziklerle hatırlanmaktadır.

Bestecinin çalışmaları elektronika'dan rock'a, konçerto'dan avant-garde caz'a kadar çok geniş bir yelpazenin içinde yer almaktadır. Bunların nispeten az bir kısmı Western tarzında olmasına rağmen, en çok bu işleriyle ün kazanmıştır. Morricone'nin minimal, rafine müzik tarzı bilhassa İyi, Kötü, Çirkin (Sergio Leone, 1966) ve Once Upon a Time in the West (Sergio Leone, 1968) gibi klasik spagetti westernlerinde kendini göstermektedir. Yine Sergio Leone'nin 1984 yapımı unutulmaz filmi Once Upon a Time in America filminin de müzikleri onun elinden çıkmıştır. Daha yakın zamanlarda, Misyon (The Mission, Roland Joffé, 1986), Dokunulmazlar (The Untouchables, Brian DePalma, 1987), ve Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988) gibi filmlere yaptığı müziklerle konuşulmuş ve olumlu eleştiriler almıştır.

Günümüz yönetmenleri, başta Quentin Tarantino olmak üzere Morricone'nin geçmiş çalışmalarına filmlerinde yer vermeyi sürdürmektedir. Morricone, 2007 yılında Onursal Oscar Ödülü'ne layık görülmüştür. 2016 yılında 88. Oscar Ödülleri'nde The Hateful Eight filmine yaptığı müziklerle En İyi Film Müziği dalında Oscar kazanmıştır.

Morricone'nin, veda turu kapsamında 22 Şubat 2014'te İstanbul'de vereceği konser, usta sanatçının sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmişti.