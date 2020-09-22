West Ham United teknik direktörü Moyes'un, Hull maçına 45 dakika kala testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United teknik direktörü David Moyes ile futbolcular Issa Diop ve Josh Cullen'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

West Ham'ın Lig Kupası 3. turundaki Hull City maçına 45 dakika kala yaşanan gelişme sonrası Moyes, Diop ve Cullen karantinaya alındı.

MOYES'UN YERİNE YARDIMCISI MAÇA ÇIKTI

Savunma oyuncusu Issa Diop ve orta saha oyuncusu Josh Cullen'ın yerine son dakikada Harrison Ashby ile Jack Wilshere, kadroya dahil edilirken Hull City karşısında takımın başında David Moyes'un yardımcısı Alan Irvine yer aldı.