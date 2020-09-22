West Ham United teknik direktörü Moyes'un, Hull maçına 45 dakika kala koronavirüs testi pozitif çıktı İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United teknik direktörü David Moyes ile futbolcular Issa Diop ve Josh Cullen, Lig Kupası 3. turundaki Hull City maçına 45 dakika kala koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United teknik direktörü David Moyes ile futbolcular Issa Diop ve Josh Cullen'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

West Ham'ın Lig Kupası 3. turundaki Hull City maçına 45 dakika kala yaşanan gelişme sonrası Moyes, Diop ve Cullen karantinaya alındı.

MOYES'UN YERİNE YARDIMCISI MAÇA ÇIKTI

Savunma oyuncusu Issa Diop ve orta saha oyuncusu Josh Cullen'ın yerine son dakikada Harrison Ashby ile Jack Wilshere, kadroya dahil edilirken Hull City karşısında takımın başında David Moyes'un yardımcısı Alan Irvine yer aldı.

WEST HAM FARKLI TURLADI

Lig Kupası 3. turunda Hull City'yi 5-1 mağlup eden West Ham United, adını bir üst tura yazdırdı.

Kaynak: Haberler.com