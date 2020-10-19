WBA (West Bromwich Albion) - Burnley İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
19.10.2020 18:32 | Güncelleme: 19.10.2020 18:37
Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki WBA (West Bromwich Albion) - Burnley maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Premier Lig'de bugün 5. haftanın son 2 maçı oynanacak. Bu maçlardan birisi de WBA (West Bromwich Albion) - Burnley maçıdır. Peki WBA (West Bromwich Albion) - Burnleymaçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
WEST BROMWİCH ALBİON - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
WBA (West Bromwich Albion) - Burnleymaçı 19 Ekim Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 19:30 'da başlayacaktır.
WEST BROMWİCH ALBİON - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
WBA (West Bromwich Albion) - Burnleymaçını S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 85, D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.
WEST BROMWİCH ALBİON - BURNLEY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, The Hawthorns Stadyumu, West Bromwich'da oynanacak.