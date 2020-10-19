WBA (West Bromwich Albion) - Burnley İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
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WBA (West Bromwich Albion) - Burnley İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

19.10.2020 18:32 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:37
WBA (West Bromwich Albion) - Burnley İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki WBA (West Bromwich Albion) - Burnley maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün 5. haftanın son 2 maçı oynanacak. Bu maçlardan birisi de WBA (West Bromwich Albion) - Burnley maçıdır. Peki WBA (West Bromwich Albion) - Burnleymaçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

WEST BROMWİCH ALBİON - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

WBA (West Bromwich Albion) - Burnleymaçı 19 Ekim Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 19:30 'da başlayacaktır.

WEST BROMWİCH ALBİON - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

WBA (West Bromwich Albion) - Burnleymaçını S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 85, D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

WEST BROMWİCH ALBİON - BURNLEY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, The Hawthorns Stadyumu, West Bromwich'da oynanacak.

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