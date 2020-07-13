Wayfair nedir? Wayfair skandalı ne demek?

Wayfair, internet üzerinden çeşitli ev eşyası ve mobilya satan markadır. CSN Mağazaları olarak bilinen Wayfair, merkezi Boston'da bulunuyor. ABD'nin yanı sıra birçok ülkede de şubesi yer alıyor. İşte, Wayfair hakkında detaylar...

WAYFAİR NEDİR?

Wayfair Inc. olarak kurulan şirket, mobilya ve ev eşyaları satan bir Amerikan e-ticaret şirketidir. Eskiden CSN Mağazaları olarak bilinen şirket 2002 yılında kuruldu. Dijital platformları 11.000'den fazla global tedarikçiden 14 milyon ürün sunuyor. Çevrimiçi şirketin merkezi Boston, Massachusetts'te bulunmaktadır. Wayfair'in Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Kanada, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ofisleri ve depoları bulunuyor.

Wayfair beş markalı perakende web sitesi işletmektedir: ana Wayfair sitesi, Joss & Main, AllModern, Birch Lane ve Perigold.

Girişimciler Niraj Shah ve Steve Conine, Ağustos 2002'de Wayfair'i, Boston, Massachusetts'te Conine'nin fidanlıklarında geçici bir merkeze sahip iki kişilik bir şirket olarak kurdular. Başlangıçta CSN Mağazaları olarak bilinen ve Şah ve Conine'nin baş harflerinin bir karışımından türetilen şirket racksandstands.com web sitesi ile başladı, medya standları ve depolama mobilyaları sattı.

WAYFAİR SKANDALI NEDİR?

Online satışlarla bilinen marka Wayfair'in yine internet üzerinden insan kaçakçılığı yaptığı iddia edildi. Şirketin adıyla anılan "Wayfair Skandalı" sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Olayların başlangıcı, şirketin sattığı ürünlerin fiyatı ve adlandırılmasından çıktı. Oldukça yüksek rakamlarla satışa sunulan ürünlerin, kayıp çocukların ismini taşıdığı öne sürülmesi iddiaları kuvvetlendirdi. Şirketin sattığı ürünlerin kayıp çocuklarla alakalı olmayan versiyonlarının da fiyatının hayli düşük olduğu dikkat çekti. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde markanın paravan olduğu ve kaçırılan çocukların internet üzerinden satıldığı sonucu çıkarıldı.