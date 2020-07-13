Vurdumduymaz nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla vurdumduymaz mı, vurdum duymaz mı? Vurdumduymaz ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "vurdumduymaz". Peki, vurdumduymaz nasıl yazılır? TDK'ya göre vurdum duymaz mı, vurdumduymaz mı yazılır?
13.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:45
Vurdumduymaz kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, vurdumduymaz TDK'ya göre nasıl yazılır? Vurdumduymaz nasıl yazılır? Vurdumduymaz mı, vurdumduymaz mı? TDK'ya göre vurdumduymaz kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
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TDK'YA GÖRE VURDUMDUYMAZ NASIL YAZILIR?
Vurdum duymaz: Yanlış
Vurdumduymaz: Doğru
TDK'YA GÖRE VURDUMDUYMAZ NE DEMEK?
vurdumduymaz
sıfat
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz, duvar yüzlü:
"Ne saygısız, ne vurdumduymaz misafirdi bunlar." - Hüseyin Rahmi Gürpınar
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