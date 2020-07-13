Vurdumduymaz nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla vurdumduymaz mı, vurdum duymaz mı? Vurdumduymaz ne demek?

Vurdumduymaz kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, vurdumduymaz TDK'ya göre nasıl yazılır? Vurdumduymaz nasıl yazılır? Vurdumduymaz mı, vurdumduymaz mı? TDK'ya göre vurdumduymaz kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE VURDUMDUYMAZ NASIL YAZILIR?

Vurdum duymaz: Yanlış

Vurdumduymaz: Doğru

TDK'YA GÖRE VURDUMDUYMAZ NE DEMEK?

vurdumduymaz

sıfat

Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz, duvar yüzlü:

"Ne saygısız, ne vurdumduymaz misafirdi bunlar." - Hüseyin Rahmi Gürpınar

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