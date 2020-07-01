Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu

Karaman'da geçtiğimiz gün yaşanan ilginç olayda, 27 yaşındaki Afgan A.E. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuş, çekilen röntgen filminde kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıkmıştı. Afgan gencin ifadesinde, "Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti" dediği ortaya çıktı.

ŞİŞE 1 SAAT SÜREN AMELİYATLA VÜCUDUNDAN ÇIKARILDI

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 28 Haziran Pazar gecesi gelen A.E., karın ağrısı şikayeti olduğunu söyledi. Bunun üzerine röntgen filmi çekilen gencin kalın bağırsağında şişe olduğu görüldü. Makattan girdiği belirlenen şişe, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.

"BANYODA DUŞ ALIRKEN YANLIŞLIKLA GERÇEKLEŞTİ"

Hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edilen A.E., polise verdiği ifadesinde, "Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti. Ben de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Yaşanan olaydan dolayı kimseden şikayetçi değilim" dedi.