Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi

Tatil sezonu Bodrum'da açan Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, havuz başında görüntülendi. Kızlarıyla vakit geçiren Demirel'in kusursuz fiziği dikkat çekti.

11.07.2020 11:16 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:40

Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, tatil sezonu Bodrum'da açtı. Demirel, önceki gün kaldıkları otelin havuzunda kızlarıyla görüntülendi.

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Habertürk'ün haberine göre; Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, 2020 tatil sezonunu kızları Yade ve Yeda ile Bodrum'da karşıladı. Demirel, geçtiğimiz gün konakladıkları otelin havuz başında objektiflere takıldı. Tüm gün kızlarıyla ilgilenen Zeynep Demirel, bir taraftan da güneşin keyfini çıkardı.

Zaman zaman kızlarıyla oyunlar oynayan Demirel'in neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

2009'DA BELÇİKA GÜZELİ SEÇİLDİ

2010 yılında Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile dünyaevine giren Zeynep Demirel, 2009'da Belçika Güzeli seçilmişti.