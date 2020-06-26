Beşiktaş rakip kalede baskı kurmaya başladı! Sert şutta top az farkla dışarı çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Siyah beyazlılarda geçtiğimiz gün antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic forma giyemeyecek. Sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan Vida ve Boateng ise Konyaspor karşısında takımdaki yerini alabilecek. Öte yandan Beşiktaş'ta ismi açıklanmayan iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

ATIBA 2 KEZ DALYA DEDİ

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Konyaspor maçıyla ligde 200. kez siyah beyazlı formayı giyiyor.

Ligin 28. haftasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden siyah beyazlı ekip, 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda topladığı 47 puanla 5. sırada bulunuyor.

Ligde 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgiyle 27 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor ise 16. sırada yer alıyor.

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N'Koudou, Burak Yılmaz.

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma, hakem Zorbay Küçük'ün çaldığı düdükle başladı.

Dakika 2: Sağ kanatta topla buluşan Lens, ceza sahasına doğru pasını aktardı tehlikeyi sezen Ertuğrul, iki hamlede topu kontrol etti.

Dakika 6: Lens'in köşe vuruşundan yaptığı ortaya yükselen Vida topa dokunamadı. Ters kanatta topla buluşan N'Koudou'nun vuruşu yan ağlarda kaldı.

Dakika 8: Gökhan, sağ kanatta koşusunu yapan Diaby'ye pasını gönderdi ama Konyaspor'da Jonsson, Diaby'nin kendisini geçmesine izin vermedi.

Dakika 10: Ömer Ali Şahiner'in kullandığı köşe vuruşunda son dokunuşu yapan Jonsson'un vuruşunda direk dibinde iyi yer tutan Rıdvan Yılmaz, konuk ekibin öne geçmesine izin vermedi.

Dakika 15: Konyaspor'da Hadziahmetovic, Lens'e yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü. Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal ederek, oyuncuya direkt olarak kırmızı kart gösterdi. Konuk ekip 15. dakikada 10 kişi kaldı.

Dakika 18: Gökhan'ın pasıyla ceza sahasına giren Lens, önce Alper'den sıyrıldı ardından kale önüne doğru pasını aktardı. Hem Atiba hem de Burak topa dokunamadı ve top auta gitti.

Dakika 22: Milosevic'in pasıyla Beşiktaş ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Ali'nin vuruşunu yapmasına son anda engel olan Rıdvan, kalesinde büyük bir tehlikenin oluşmasını önledi.

Dakika 25: Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül, arka direğe doğru ortasını yaptı. Müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamayan N'Koudou önemli bir fırsattan yararlanamamış oldu.

Dakika 28: Lens'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Gökhan, ceza sahası içindeki Diaby'yi gördü. Diaby, ceza sahası önüne koşusunu yapan Ruiz'e doğru pasını aktardı. Ruiz'in sert şutu direğin hemen üzerinden dışarı gitti.