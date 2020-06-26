Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcular yine kadroda Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Siyah beyazlılarda son iki maçta forma şansı bulan genç futbolcular Rıdvan ile kaleci Ersin yine 11'de yer aldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Siyah beyazlılarda geçtiğimiz gün antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic ile Lens forma giyemeyecek. Sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan Vida ve Boateng ise Konyaspor karşısında takımdaki yerini alabilecek. Öte yandan Beşiktaş'ta ismi açıklanmayan iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Ligin 28. haftasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden siyah beyazlı ekip, 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda topladığı 47 puanla 5. sırada bulunuyor. Ligde 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgiyle 27 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor ise 16. sırada yer alıyor. İŞTE İLK 11'LER BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N'Koudou, Burak Yılmaz. KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic.