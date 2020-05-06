Hayvanları aşılayan veteriner hekim, darbedildi

Viranşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli veteriner hekim İsa Sayım, Büyük Görümlü Mahallesi'ndeki sokak hayvanlarını aşılamak için çalışma yaptığı sıradabilinmeyen nedenle çevredeki bir grubun saldırısına uğradı.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE EZİKLER OLUŞTU

Yumruklanan ve yüzünde morluklar oluşan Sayım, çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Sayım'ın vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler oluşması nedeniyle 3 gün iş göremezlik raporu aldıktan sonra kendisini darbedenler hakkında şikayetçi oldu.

Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası da açıklama yaparak Sayım'ın saldırıya uğramasını kınadı.