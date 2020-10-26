Viral kelimesinin ne anlama geldiği zaman zaman tartışılır. Bu kelime yabancı temelli olsa da internetin yaygınlaşmasıyla oldukça popülerleşti. Peki, viral ne demek? Viral ne anlama gelir? Viral kelime anlamı nedir?

VİRAL NE DEMEK

Viral, "virüslerle ilgili" veya "virüs yoluyla" olarak açıklanıyor. Bilişim sektöründe, internet dünyasında ve hatta reklamcılıkta viral kelimesinin kullanılmasının amacı da bu tip içeriklerin kullanıcıdan kullanıcıya tıpkı bir virüs enfeksiyonu şeklinde yayılıyor olmasıdır.

Her yerde bir anda yayılan demek olan viral, oldukça sık kullanılır.

VİRAL REKLAM NEDİR?

Viral reklam: Virüse benzetilen ve kendiliğinden yayılan bir çeşit reklam türüdür. Reklamın ilginç olması, haber değeri taşıması ve benzeri özelliklere sahip olması paylaşılmasını ve yaygınlaşmasını sağlar. Viral reklam uygulamasında asıl amacın, ürünü tanıtmak değil de olayı anlatmak olduğu izlenimi verilir. Bu manipülatif özelliği ile virüse benzetildiği için adı viral reklam olmuştur.

Viral reklam, ağızdan ağıza pazarlama (WOM) ile çok benzer bir yapıya sahiptir. En önemli farkı ise bu tür reklamların yaşam alanlarının %99 internet ortamı olmasıdır.

Viral reklamların en çok viralleştiği mecralar, sosyal paylaşım siteleridir. Örneğin, Twitter isimli sosyal paylaşım platformu, yapısı gereği viral reklam için çok etkili bir zemindir. Twitter'ın kurulum amacına baktığımız zaman twit atmak (cıvıldamak, dedikodu yapmak) zaten ağızdan ağıza yaymak anlamına da geliyor. Bunların dışında tüm sosyal paylaşım platformları, özellikle de video paylaşım siteleri, yine viral reklamlar için uygun zeminlerdir.