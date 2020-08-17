Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti

Altyapısında futbola başladığı Belçika ekibi Anderlecht'te oyuncu-antrenör olarak görev yapan efsane isim Vincent Kompany, aktif futbol kariyerini noktaladı. Bu kararıyla tamamen kulübeye odaklanan ve 4 yıllık anlaşma imzalayan Belçikalı yıldız, "Tamamen antrenör rolüme odaklanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

17.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:09

Belçika futbolunun efsane ismi Vincent Kompany, yeşil sahalara veda etti. Son olarak yetiştiği kulüp olan Anderlecht'te oyuncu-antrenör olarak görev alan yıldız isim, tamamen kulübeye geçti.

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34 yaşındaki Belçikalı, "Tamamen antrenör rolüme odaklanmak istiyorum ve bunun için zamanımın yüzde 100'üne ihtiyacım var. Futboldan emekli olma nedenim bu. Takımda en az 4 sezon kalmak ve modern bir futbol oynayabileceğimizi göstermek istiyorum" dedi.

ANLAŞMA 4 YILLIK

Anderlecht ile anlaşmaya vardığını belirten Kompany'nin sözleşmesinin 4 yıllık olduğu belirtildi.

ANDERLECHT İLE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Belçikalı savunma oyuncusu, altyapısından yetiştiği Anderlecht'in formasını 2003'ten 2006'ya kadar giymiş ve 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

CITY'DE KAPTAN OLDU

2008 yılında Hamburg'dan Manchester City'ye transfer olan Kompany, kaptanlığını yaptığı İngiliz kulübünde 11 yıl forma giydi ve 4 lig şampiyonluğu elde etti.

Geçen sene oyuncu-antrenör olarak Anderlecht'e dönen Kompany, kariyerini boyunca oynadığı 532 maçta 31 gol attı.