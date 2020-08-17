Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti

Belçika futbolunun efsane ismi Vincent Kompany, yeşil sahalara veda etti. Son olarak yetiştiği kulüp olan Anderlecht'te oyuncu-antrenör olarak görev alan yıldız isim, tamamen kulübeye geçti.

34 yaşındaki Belçikalı, "Tamamen antrenör rolüme odaklanmak istiyorum ve bunun için zamanımın yüzde 100'üne ihtiyacım var. Futboldan emekli olma nedenim bu. Takımda en az 4 sezon kalmak ve modern bir futbol oynayabileceğimizi göstermek istiyorum" dedi.

ANLAŞMA 4 YILLIK

Anderlecht ile anlaşmaya vardığını belirten Kompany'nin sözleşmesinin 4 yıllık olduğu belirtildi.

ANDERLECHT İLE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Belçikalı savunma oyuncusu, altyapısından yetiştiği Anderlecht'in formasını 2003'ten 2006'ya kadar giymiş ve 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

CITY'DE KAPTAN OLDU

2008 yılında Hamburg'dan Manchester City'ye transfer olan Kompany, kaptanlığını yaptığı İngiliz kulübünde 11 yıl forma giydi ve 4 lig şampiyonluğu elde etti.

Geçen sene oyuncu-antrenör olarak Anderlecht'e dönen Kompany, kariyerini boyunca oynadığı 532 maçta 31 gol attı.