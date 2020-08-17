Futbolculuk kariyerini sonlandıran oyuncu-antrenör Vincent Kompany, tamamen kulübeye geçti
Altyapısında futbola başladığı Belçika ekibi Anderlecht'te oyuncu-antrenör olarak görev yapan efsane isim Vincent Kompany, aktif futbol kariyerini noktaladı. Bu kararıyla tamamen kulübeye odaklanan ve 4 yıllık anlaşma imzalayan Belçikalı yıldız, "Tamamen antrenör rolüme odaklanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Belçika futbolunun efsane ismi Vincent Kompany, yeşil sahalara veda etti. Son olarak yetiştiği kulüp olan Anderlecht'te oyuncu-antrenör olarak görev alan yıldız isim, tamamen kulübeye geçti.
34 yaşındaki Belçikalı, "Tamamen antrenör rolüme odaklanmak istiyorum ve bunun için zamanımın yüzde 100'üne ihtiyacım var. Futboldan emekli olma nedenim bu. Takımda en az 4 sezon kalmak ve modern bir futbol oynayabileceğimizi göstermek istiyorum" dedi.
ANLAŞMA 4 YILLIK
Anderlecht ile anlaşmaya vardığını belirten Kompany'nin sözleşmesinin 4 yıllık olduğu belirtildi.
ANDERLECHT İLE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI
Belçikalı savunma oyuncusu, altyapısından yetiştiği Anderlecht'in formasını 2003'ten 2006'ya kadar giymiş ve 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.
CITY'DE KAPTAN OLDU
2008 yılında Hamburg'dan Manchester City'ye transfer olan Kompany, kaptanlığını yaptığı İngiliz kulübünde 11 yıl forma giydi ve 4 lig şampiyonluğu elde etti.
Geçen sene oyuncu-antrenör olarak Anderlecht'e dönen Kompany, kariyerini boyunca oynadığı 532 maçta 31 gol attı.