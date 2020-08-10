Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi

Zonguldak'ın Milli Egemenlik Caddesi üzerinde inşaatı süren Selatin Camii'nde ilginç bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan inşaata kurulan vinç kısa süreli arıza yaptı. Bu sırada caminin inşaatı süren minaresinin üzerindeki iki işçi bulundukları yerde mahsur kaldı.

DAKİKALARCA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Minarenin merdivenlerinin de henüz tamamlanmaması nedeniyle mahsur kalan işçi dakikalarca mahsur kaldıkları yerden kurtarılmayı bekledi. Teknik ekibin çıktığı vincin yeniden çalıştırılması üzerine yerdeki işçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

KURTARMA OPERASYONU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Sepetin bağlandığı vinç işçilerin bulunduğu minareye yönlendirildi. Minareye indirilen sepete binen işçiler sağ salim aşağıya indirildi. Kurtarma çalışmasının ardından çevredekiler rahat bir nefes aldı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerinde AFAD ekipleri de hazır bulundu.