Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi

Koronavirüs pandemisi sonrası yeniden başlamaya hazırlanan birçok ligde maçlar, sağlık tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanack. Almanya Bundesliga ve Spor Toto Süper Lig'in ardından İspanya La Liga'da da kulüpler, taraftarların fotoğraflarını tribünlere yerleştiriyor.

TARAFTARIN SESİ ÖZEL SES SİSTEMİ İLE MAÇ ESNASINDA YAYINLANACAK

La Liga ekiplerinden Villarreal, seyircisiz olarak oynayacağı maçlarda taraftarlarının fotoğraflarını tam boyutlu olarak, karton halinde tribünlere yerleştirdi.

İspanyol ekibi ayrıca, Estadio de la Cerámica'da oynanacak maçlarda taraftarların seslerini kurduğu özel ses sistemi ile maç esnasında yayınlayacak ve rakip takımı baskı altına almaya çalışacak.