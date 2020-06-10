Villarreal Taraftarlarının Fotoğraflarını Stadyuma Yerleştirdi LaLiga'nın seyircisiz olarak geri dönmesinin ardından Villarreal, taraftarlarından aldığı fotoğrafları tam boyutlu olarak baskısını alıp Estadio de la Cerámica'ya yerleştirdi. İspanyol kulüp ayrıca taraftarların ses kayıtlarını stadyuma kurduğu özel ses sistemi ile maç esnasında kullanacak.

LaLiga'nın seyircisiz olarak geri dönmesinin ardından Villarreal, taraftarlarından aldığı fotoğrafları tam boyutlu olarak baskısını alıp Estadio de la Cerámica'ya yerleştirdi. İspanyol kulüp ayrıca taraftarların ses kayıtlarını stadyuma kurduğu özel ses sistemi ile maç esnasında kullanacak. Kaynak: Dugout