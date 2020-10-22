Villarreal - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Villarreal - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Villarreal - Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi mücadeleleriyle ekrana geliyor. Villarreal ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de merak konusu. Öte yandan Villarreal ve Sivasspor ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. Villarreal - Sivasspor maçı şifresiz mi? Villarreal - Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

VİLLARREAL - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal, Sivasspor ile mücadele edecek. 22 Ekim 2020 Perşembe günü El Madrigal Stadyumu, Villarreal'da oynanacak ve mücadele saat 22.00'de başlayacak.

VİLLARREAL - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Villarreal ve Sivasspor'un karşı karşıya geleceği karşılaşma Bein Sports1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi kapsamında Villarreal'in, Sivasspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hakemliğini Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yürütecek.

VİLLARREAL - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'İ

Villarreal: Asenjo, Gaspar, Albiol, Torre, Pedraza, Iborra, Coquelin, Kubo, Parejo, Gomez, Alcacer

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslantaş, Gradel, Fajr, Yasin Öztekin, Yatabare