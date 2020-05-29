Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Barcelona'nın efsane isimleri arasında yer alan eski kaleci Victor Valdes, 4. Lig ekiplerinden Unio Atletico d'Horta'da teknik direktörlük görevine getirildi.
29.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:01
Barcelona'nın eski kalecilerinden Victor Valdes, İspanya 4. Futbol Ligi ekibi Unio Atletica d'Horta'nın teknik direktörü oldu.
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GELECEK SEZON İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI
Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Valdes'in gelecek sezon için takımın teknik direktörlüğüne getirildiği duyuruldu.
İspanyol Valdes, futbolculuk kariyerinde üç Şampiyonlar Ligi zaferi başta olmak üzere birçok başarı yaşadığı Barcelona'da geçen yıl 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.