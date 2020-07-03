Türkiye'den Yeniköy Kasabı denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı

Beşiktaş'ta 2004-05 sezonunda görev yapan İspanyol teknik direktör Vicente Del Bosque, sadece 23 maç siyah beyazlı takımın başında yer alabildi. Ülkemizde başarılı olamayan ve "Yeniköy Kasabı" olarak adlandırılan Del Bosque, sonraki süreçte İspanya Milli Takımı'nın başına geçti.

İspanya'nın şampiyon tamamladığı 2008 yılındaki Avrupa Şampiyonası sonrasında Matadorlar'ın teknik direktörlüğüne getirilen Vicente Del Bosque, ülkesini futbolda dünyanın zirvesine çıkardı. 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde Hollanda'yı 1-0 mağlup eden İspanya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası zaferi yaşadı.

2012'DE BİR ZAFER DAHA

İspanyol teknik adamın ülkesi için yaptıkları Dünya Kupası'yla sınırlı kalmadı. 2012 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda yine Del Bosque yönetiminde turnuvaya katılan İspanya, bir kez daha kupaya uzanmayı başardı. Finalde İtalya'yı 4-0 mağlup eden Vicente Del Bosque'nin öğrencileri 2008 sonrası bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu.