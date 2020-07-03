Vicente del Bosque'nin İspanya Milli Takımıyla En İyi Anları İspanya Milli takımıyla sekizinci senesini geçiren ve 2010 Dünya Kupası ile 2012 Avrupa Kupası'nı kazanan Vicente del Bosque, İspanya Milli Takımı'nın en başarılı antrenörlerinden biri oldu.

İspanya Milli takımıyla sekizinci senesini geçiren ve 2010 Dünya Kupası ile 2012 Avrupa Kupası'nı kazanan Vicente del Bosque, İspanya Milli Takımı'nın en başarılı antrenörlerinden biri oldu. Kaynak: Dugout