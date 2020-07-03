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Vicente del Bosque'nin İspanya Milli Takımıyla En İyi Anları

İspanya Milli takımıyla sekizinci senesini geçiren ve 2010 Dünya Kupası ile 2012 Avrupa Kupası'nı kazanan Vicente del Bosque, İspanya Milli Takımı'nın en başarılı antrenörlerinden biri oldu.

03.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:36

İspanya Milli takımıyla sekizinci senesini geçiren ve 2010 Dünya Kupası ile 2012 Avrupa Kupası'nı kazanan Vicente del Bosque, İspanya Milli Takımı'nın en başarılı antrenörlerinden biri oldu.

Vicente del Bosque'nin İspanya Milli Takımıyla En İyi Anları

Kaynak: Dugout

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