Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor

Habertürk'te haftalar önce yaşanan "canlı yayında gaz çıkarma" krizinin ardından dün gece de kanalın haber bülteni sırasında benzer olayın yaşanması, sosyal medyada üzerine en çok espri yapılan konu haline geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Her iki olayın da kanalın deneyimli habercisi Veyis Ateş'in ekranda olduğu anlara denk gelmesi, olayın medya kulislerinde de çok konuşulmasına yol açtı. Medya camiasının kendi arasındaki yazışmalarında espriler havada uçuşurken, sosyal medyada da "Kim çıkardı bu gazı" konusu adeta en esprili gündem maddesi.

"ATEŞLE YAKLAŞMAYIN"

İzleyenlerin üst üste yaşanan iki gaz çıkarma olayının ardından Veyis Ateş'e de gönderme yaparak "Ateşle yaklaşmayın" esprisini zirveye taşıdıkları yazışmalarda, "Gazla çalışan kanal… Gaza gelen ekrana çıkıyor" gibi ifadeler de sosyal medyada bol yorum ve beğeni topladı.

İşte sosyal medyada yapılan esprilerden bazıları;