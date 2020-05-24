Venezuela'ya yakıt taşıyan beş İran tankerinden ilki ordu koruması altında Venezuela sularına vardı

Venezuela'ya yakıt taşıyan 5 İran tankerinin ilki Venezuela ordusu korumasının altında ülke sularına ulaştı.

İran tankerine Venezuela hava ve deniz kuvvetleri eşlik ediyor.

Venezuela'ya ve İran'a yaptırım uygulayan ABD'nin petrol tankerlerine engel olma planları yaptığı bildirilmişti. Washington yönetimi, durumu gözlediğini açıklamıştı.

Hem Caracas hem Tahran, Washington'a yakıt teslimatına müdahale etmeme çağrısı yapmıştı. Cumartesi günü İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tankerlerin engellenmesi durumunda misillemeyle karşılık verecekleri uyarısını yineledi.

Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami, Twitter'dan 'Fortune' (Talih) isimli ilk tankerin ulaşmasının ardından "Kardeş İran İslam Cumhuriyeti'nin tankerleri münhasır ekonomik bölgemizde" açıklamasını yaptı ve İran'a dayanışmasından ötürü teşekkür etti.

Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen, rafine petrol üretiminde sıkıntı yaşıyor.

ABD destekli Venezuelalı muhalefet lideri Juan Guaido, ülkedeki petrol ihtiyacının "Nicolas Maduro hükümetinin petrol sanayisini iyi yönetememesinden kaynaklandığını" söylüyor.

ABD'nin Venezula'ya yönelik yaptırımları, Maduro'nun istifasını hedefliyor. Washington yönetimi ülkenin meşru lideri olarak Guaido'yu kabul ediyor.

Guillermo D. Olmo, BBC News Mundo, Caracas

Nicolas Maduro'nun iktidara geldiği 2013 yılından bu yana gayri safi yurt içi hasılası % 50'den fazla azaldı.

Yoksulluk nedeniyle milyonlarca Venezuelalı ülkeyi terk etti. Koronavirüs ve düşen petrol fiyatları durumu daha da kötüleştirdi. Venezuela'nın ekonomisi ağırlıklı olarak petrol ürünlerine dayanıyor.

Venezuela aylardır rafine petrol sıkıntısını aşmak için, başta Rus şirketi Rosneft olmak üzere, müşterilerine yakıt karşılığında ham petrol vererek gideriyordu.

Trump yönetimi Şubat'ta ve Mart'ta Rosneft ve kuruluşlarına, uluslararası piyasalarda Venezuela ham petrolünün ticaretini yaptığı için yaptırım uygulamıştı.

Mart ayı sonunda Rosneft sürpriz bir şekilde Venezuela'dan çekildiğini duyurdu.

O zamandan bu yana ülkede yakıt sıkıntısı yaşanıyor, halk yakıt alabilmek için geceden sıraya girmeye başlıyordu. Her bir kişiye de 30 litreden fazla yakıt verilmiyordu.

'Fortune', 'Forest', 'Petunia', 'Faxon' ve 'Clavel' adlı beş İran tankeri, 1.5 milyon varil yakıt taşıyor. Gemicilik verileri toplayan Refinitiv Eikon' a göre tankerler ay başında Süveyş Kanalı'nı geçti.

Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada tankerlerin "halkın ihtiyaç duyduğu hayati malları taşıyan sivil tankerler" olduklarını söylemiş ve "Tankerler, benim ülkemle yasal ticari anlaşması olan bir ülkeden geliyorlar" diye konuşmuştu.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki açıklamasında Moncada, "Salgın yaşanırken, tankerlerin limanlarımıza ulaşmasına engel olmak insanlığa karşı suç işlemek olur" demişti.

Venezuela son yıllarda siyasi ve ekonomk krizle mücadele ediyor. Enflasyon geçen yıl yüzde 800.000'i bulmuştu ve 4,8 milyon kişi ülkeden kaçmıştı.