Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oluyor. 26 yaşındaki futbolcu için Lazio Fenerbahçe'ye 17,5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

BEŞ YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Bir süredir transfer görüşmeleri devam eden futbolcu için Lazio ve Fenerbahçe anlaşmaya vardı. İtalyan temsilcisi Lazio ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Kosovalı futbolcu için mavi-beyazlılar 17.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe Muriqi'nin sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak. Vedat Muriqi önümüzdeki günlerde transferin resmiyeti dönüşmesi için İtalya'ya gidecek.