Vedat Muriqi Lazio'da
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Vedat Muriqi Lazio'da

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, bir süredir transfer süreci devam eden İtalyan ekibi Lazio ile sözleşme imzalayacak.

Vedat Muriqi Lazio'da
05.09.2020 23:03 | Son Güncelleme: 05.09.2020 23:09

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, bir süredir transfer süreci devam eden İtalyan ekibi Lazio ile sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi Lazio'da. Bir süredir transfer görüşmeleri devam eden futbolcu için Lazio ve Fenerbahçe anlaşmaya vardı. İtalyan temsilcisi Lazio ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Kosovalı futbolcu için mavi-beyazlılar 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe Muriqi'nin sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak. Vedat Muriqi önümüzdeki günlerde transferin resmiyeti dönüşmesi için İtalya'ya gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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