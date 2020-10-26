Vazgeçtim şarkı sözleri nedir? Sezen Aksu Vazgeçtim şarkı sözleri nedir?
26.10.2020 15:00 | Güncelleme: 26.10.2020 15:08
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve halen popüler olan felaket şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Sezen Aksu'ya ait vazgeçtim şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Sezen Aksu bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki vazgeçtim şarkı sözleri nelerdir?
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan vazgeçtim şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Sezen Aksu'ya ait vazgeçtim şarkı sözleri nasıldır? Peki vazgeçtim şarkı sözleri nelerdir?
VAZGEÇTİM ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?
Vazgeçtim, gözlerinden
Vazgeçtim, sözlerinden
Bir ah de yeter
Sessizce, kimsesizce
Gönderdim dudaklarımı
Öpme al yeter
Hiç tanımaz tenim ellerini
Bilmez yüreğim, bilmez yüreğini
Ah bu koku, bu ten bu dokunuş
Ah bu delilik sarsar bedenimi
Yok olmak, amadır şimdi
Vazgeçtim, gözlerinden
Vazgeçtim, sözlerinden
Bir ah de yeter
Sessizce, kimsesizce
Gönderdim dudaklarımı
Öpme al yeter
Hiç tanımaz tenim ellerini
Bilmez yüreğim, bilmez yüreğini
Ah bu koku, bu ten bu dokunuş
Ah bu delilik sarsar bedenimi
Yok olmak, zamanı şimdi