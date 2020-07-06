Varoluşsal nasıl yazılır? TDK'ya göre varoluşsal mı, var oluşsal mı? Varoluşsal ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "varoluşsal". Peki, var oluşsal nasıl yazılır? TDK'ya göre varoluşsal mı, var oluşsal mı yazılır?
06.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:32
Varoluşsal kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki varoluşsal TDK'ya göre nasıl yazılır? Var oluşsal nasıl yazılır? Var oluşsal mı, var oluşsal mı? TDK'ya göre varoluşsal kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE VAR OLUŞSAL NASIL YAZILIR?
Var oluşsal: Yanlış
Varoluşsal: Doğru
VAROLUŞSAL İLE ÖRNEK CÜMLELER
Varoluşsal: sıfat
Varoluşa ilişkin, varoluşla ilgili:
"Konuyu saplandığı bu varoluşsal boyuttan çıkararak hafifletmek istedi." - Murathan Mungan
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