Varoluşsal nasıl yazılır? TDK'ya göre varoluşsal mı, var oluşsal mı? Varoluşsal ne demek?

Varoluşsal kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki varoluşsal TDK'ya göre nasıl yazılır? Var oluşsal nasıl yazılır? Var oluşsal mı, var oluşsal mı? TDK'ya göre varoluşsal kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE VAR OLUŞSAL NASIL YAZILIR?

Var oluşsal: Yanlış

Varoluşsal: Doğru

VAROLUŞSAL İLE ÖRNEK CÜMLELER

Varoluşsal: sıfat

Varoluşa ilişkin, varoluşla ilgili:

"Konuyu saplandığı bu varoluşsal boyuttan çıkararak hafifletmek istedi." - Murathan Mungan

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