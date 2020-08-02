Kaz yetiştiriciliği yapan Vanlı iş adamı, insanlara kaliteli ve ucuz et yedirmek istiyor

Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan iş adamı Ömer Kasap, kardeşlerinin önerisi üzerine iki yıl önce Fransa'dan kaz yumurtası aldı. Kasap, getirttiği yumurtalardan Ankara'da kuluçka sistemiyle aldığı civcivleri memleketine getirerek kaz çiftliği kurdu. Yüksek verimli Fransız G35 ve G36 kazları dağlarda yetişen nane ve kekikle besleyen Kasap, bu kazlardan elde ettiği civcivleri de satışa sundu ve taleplere de yetişemiyor. Bölgenin kaz yetiştiriciliği konusunda elverişli bir iklime sahip olduğunu ifade eden Kasap, "İnsanları bu işe yönlendirip ucuz et yedirmeyi misyon edindim" diyor.

"BAŞARILI SONUÇLARLA KARŞILAŞTIK"

İş adamı Ömer Kasap, kaz yetiştiriciliği konusunda başarılı sonuçlar elde ettiğini belirtti. Dağlarda yetişen kekik ve nane otlarıyla beslenen kazların etinin daha lezzetli olduğunu gözlemlediklerine dikkat çeken iş adamı Kasap, "İki yıl önce kaz çiftliğiyle ilgili bir araştırmaya girdik. Fransa'dan getirdiğimiz yumurtaları Ankara'da civcive çevirdik. Daha sonra civcivleri Van'a getirdik. Van'da iki yıl boyunca bunun araştırmasını yaptık. Van bölgesinde kaz olur mu bunun verimiyle ilgili bir çalışmamız oldu. Bununla birlikte başarılı sonuçlarla karşılaştık. Bölgenin merasının kaz yetiştiriciliği konusunda çok elverişli olduğunu fark ettik. Özellikle dağdaki kekik ve nane otlarıyla hayvanların iyi beslendiğini ve kaliteli etin ortaya çıktığını gördük" dedi.

"İRAN VE IRAK'TAN DA ÇOK TALEPLER GELDİ"

İran ve Irak gibi ülkelerden civciv talebinin çok yoğun olduğunu dile getiren Kasap, "Yaklaşık bir yıldır civciv üretimine de geçtik. Mevsimin elverişli olmasına bağlı olarak civcivlerimiz kısa sürede çok güzel gelişiyor. Bu civcivleri de birçok ilimize göndermeye başladık. İran ve Irak'dan da çok talepler geldi. Ancak altyapımız şu an buna müsait olmadığı için yeterince cevap veremedik. Bu kapsamda yüzde 10-20 civarında bir civciv üretimimiz oldu" diye konuştu.

"BÖLGE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN ELVERİŞLİ"

Bölgenin kaz yetiştiriciliği konusunda oldukça elverişli bir iklime sahip olduğunu ve meraklı olanların kaz çiftliği işine girmesini tavsiye eden Kasap, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanları bu işe yönlendirip ucuz et yedirmeyi amaçlıyoruz. Şu an civcivin tanesi 30 liradır. Bunu alıp beslenildiği zaman bu civciv 5 ay içerisinde 5 kiloya yakın et veren bir kaza dönüşüyor. Böylece ucuz ve kaliteli et yenilecek. Bu yüzden insanların bu işe yönelmesini istiyorum."