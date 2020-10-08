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08.10.2020 18:13 | Güncelleme: 08.10.2020 19:27

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştü Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Vatandaşlar, ekim ayının ilk haftasında yağan karın şaşkınlığını yaşadı.

Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentte etkili olan sağanak, ilçenin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

İlçedeki yüksek tepelerin kar yağışıyla beyaza büründüğü ilçede vatandaşlar, ekim ayının ilk haftasında yağan karın şaşkınlığını yaşadı.

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