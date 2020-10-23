Van depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Van depremı 2011 kaç saniye sürdü?

Van depreminin merkez üssü Tabanlı köyü olarak kayıtlara geçti. Öğle saatlerinde meydana gelen depremde 644 kişi hayatını kaybetti ve bin 966 kişi de yaralandı. Diğer yandan maddi hasarın da oldukça fazla olduğu Van depremi sonrası bölgeye Türkiye'nin her yanından yardım ulaştırılmaya çalışıldı. İşte, Van depremi gelişimi...

VAN DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem en yıkıcı depremlerdendi ve ardından 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli deprem de bölgeye zarar vermiştir.

VAN DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

23 Ekim'de ana şokun oluşturduğu enerjinin Hiroşima'ya atılan atom bombasının 33,2 katına, meydana gelen artçılar da hesaba katıldığında, açığa çıkan enerjinin 37 atom bombasına denk olduğu kaydedilmiştir. Depremin birinci haftasında bölgede büyüklüğü 4,0-4,9 arasında değişen deprem sayısı 187, 5'ten büyük olan deprem sayısı ise 13 olmuş, ilk ay içinde bölgede her gün ortalama 180 artçı deprem meydana gelmiştir. Bugüne kadar 11.000'den fazla artçı deprem olmuştur.

Deprem 25 saniye sürdü ve Kandilli verilerine göre 6.6 büyüklüğünde, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise şiddeti 7.2 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nden daha sonra yapılan açıklamada, depremin şiddetinin depremin merkez üssünde 9.0 olduğu belirtildi ve depremin moment büyüklüğü 7.2 Mw olarak düzeltildi.

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?