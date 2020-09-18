Van Damme kimdir? Van Damme filmleri nelerdir? Van Damme aslen nerelidir? Van Damme nerelidir?

Tüm dünya sinemasında ismi geçtiğinde her zaman aksiyon filmleri ile eş deşer olan Van Damme, kariyeri boyunca çok çeşitli filmlerde yer almıştır. Yer aldığı her filmde iri vücudu ve keskin bakışlarıyla dikkatleri üzerinden toplayan Van Damme, sinema tarihi için oldukça özel bir yerdedir.

VAN DAMME KİMDİR?

18 Ekim 1960 doğumlu Jean-Claude veya bazen kısa kullanılan şekliyle JCVD, aksiyon filmleriyle tanınan Yahudi kökenli Belçikalı eski dövüş sanatçısı ve aktördür. Her yaptığı işte adından sıkça söz etttiren Van Damme özel hayatından tutunda kariyerindeki hızlı inişler çıkışlarla hep Hollywood için hem önemli bir aktör hem de önemli bir magazinel simge oldu.

VAN DAMME'NİN EĞİTİMİ

18 Ekim 1960'ta Belçika'nın Berchem-Sainte-Agathe kentinde Eliana ve Eugène van Varenberg'in oğlu olarak dünyaya gelen Van Damme, babasının ataları Kutsal Roma İmparatorluğu'ndan Brüksele göçmüş Aşkenazi Yahudileri, annesinin ataları ise İspanyol İmparatorluğu'ndan güney Brüksele göçmüş Sefarad Yahudileri idi. On yaşındayken dövüş sanatlarına başladı. Babası kendisini Shotokan karate okuluna kaydettirdi. Dövüş stillerini Shotokan Karate ve Kickboks oluşmaktadır. Sonunda karate'de siyah kuşak kazandı.[8] Fiziksel gelişimini sağlamak için ağırlık kaldırmaya başladı. Sonunda Bay Belçika vücut geliştirme unvanını aldı. 16 yaşındayken, beş yıl boyunca bale okuluna gitti. Damme bale için "bir sanattır, ama aynı zamanda en zor sporlardan biridir. Eğer bir bale egzersizi yapabilirseniz başka sporlarda da egzersiz yapabilirsiniz. '' demiştir.

DÖVÜŞ SANATLARI EĞİTİMİ

11 yaşındayken, Van Damme, Belçika'da Claude Goetz gözetiminde Centre National De Karate'ye katıldı. Van Damme dört yıl için eğitilmiş ve Belçika Karate Takımına bir yer kazanmıştır; daha sonra Dominique Valera ile temas kurarak karate ve kickboks da eğitim almıştır.Van Damme, 15 yaşındayken, Belçika'da karateye başladı. 1976-1980 yılları arası katıldığı turnuvalarda 44 galibiyet ve 4 yenilgi almıştır. 26 Aralık 1979 tarihinde, Brüksel'de, La Coupe Francois Persoons Karate Turnuvası'nda Avrupa Karate Şampiyonasını kazanan Van Damme, Belçika Karate Takımı'nın bir üyesiydi. Van Damme Coupe des Espoirs Karate Turnuvası'nda ikinci oldu. 3 günlük turnuvada, Van Damme takım arkadaşı Angelo Sapataro'ya finalde kaybetmeden önce 25 rakibini yenmişti.

1977 ile 1982 yılları arası Van Damme, 18 galibiyet (18 nakavt) ve 1 yenilgi almıştır. Van Damme, 5 yıllık tam temas kariyeri boyunca, sadece Sherman Bergman ile bir maçta, bir kez yere yıkıldı.[14][15] Van Damme ilk turda 56 saniye içinde Bergman'ı nakavt etti.[14][15] 1980 yılında, Van Damme Profesyonel Karate Dergi yayıncısı ve editörü Mike Anderson, ve birden fazla Avrupa şampiyonu olan Geet Lemmens'in dikkatini çekti.[16] 1982'de emekli oldu. Jean-Claude Van Damme 18 ve 19 yaşında Avrupa orta siklet karate şampiyonu oldu. Kendini çelimsiz ve güçsüz bulduğu için Vücut Geliştirme idmanlarına başladı. Sonraki yıllarda Kickboks, Muay Thai ve Full Contact'a ağırlık verirken esneklik ve karate idmanlarını da aksatmadı. 99 kilodayken resmi olmayan bir Vücut Geliştirme organizasyonunda Mr. Belgium unvanını aldı.

VAN DAMME'IN KARİYERİ

Jean-Claude Van Damme ve çocukluk arkadaşı Michel Qissi, 1982 yılında, yıldız olma umuduyla Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Her ikisi de, Breakin adlı filmde figüran olarak yer aldılar. Bu filmde dans figürleri sergilediler. Formunu korumak ve idmanlarını aksatmamak adına anlaştığı bir spor salonunun ücretsiz temizliğini ve işletmesini yapıyordu. O sıralarda kısa süreli taksi şoförlüğü, gece kulüplerinde korumalık, pizzacılık gibi günlük işler yaptı. 1983 yılında Fransız yapımı Rue Barbare adlı filmde figuran bir polis rolü aldı. 1984 yılında Breaking adlı break-dance filminde figüranlık yaptı. Aynı yıl Monaco Forever adlı 40 dakikalık bir kısa parodi filmde 5 dakikalık kısa rolüyle eşcinsel bir karateciyi canlandırdı. Bu filmden sonra film çevirmek için Hong Kong'a gitti, ancak istediği başarıyı elde edemeyince şansını Hollywood'da denemeye karar verdi. Ünlü aksiyon starlarından ufak roller almak için yardım istedi. Tek verilen şans Predator filmindeki yaratık kostümünü giymek oldu. Deneme çekimleri sırasında Jean-Claude Van Damme ile yapımcı arasında problem çıkınca rolü iptal oldu. Bazı fitness ve Uzak Doğu sporları dergilerine pozlar verdi. O sıralarda (aktörün söylediğine göre) İngilizce öğrenmek için Taş Devri'ni izliyordu. 1986'da Asla Teslim Olmak Yok filminde oynadı. Rolü kısaydı ve kötü adam karakterindeydi ancak bu bazı çevrelerce onun fark edilmesini sağladı. 1988'de ufak bütçeli sıradan bir ajan filmi olan Kara Kartal'da oynadı. Ancak yine de bu filmler aktörün beklediği çıkışı yapmasına yetmemişti.

Bir gün Cannon Films'in sahiplerinden Menahem Golan'ın ofisini arayıp randevu ister. Defalarca randevu alıp atlatılan aktör Menahem Golan'ı dışarıda görmeye çalışır. Bir gün restoranta öğlen yemeğinden tam çıkarken Jean Claude onun önünü keser ve başının üstüne bir tekme atar. Menahem Golan bu ilginç ve etkileyici tanışma vesilesiyle Van Damme'ı uluslararası aksiyon starı yapacak rolü Bloodsport adlı film projesiyle birlikte başlatır. Filmin kısa sürede tüm dünyadaki gişe başarısından sonra Van Damme aksiyon / macera filmlerinin en çok aranılan isimlerinden biri oldu. 1989 yılında yakın çekim planları ve değişik kamera açıları ile dikkatleri çeken Cyberpunk-bilim kurgu filmi olan Cyborg,'da oynadı. Filmin bir sahnesinde gözüne gelen plastik bıçak sonucunda kör olan oyuncuya 50.000 dolar tazminat ödemek zorunda kalan Van Damme konu hakkında çok üzgün olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Cannon Film şirketiyle 3 filmlik bir anlaşmaya imza atmış olan aktör bu sözleşmenin son filmi olan Kickboxer için senaryosunu beğenmesem de hikâyeyi daha iyi bir hale getirmek için kendimden bir şeyler katmak ve oynamak zorundaydım diyor. Cannon film şirketi altın çağını yaşamasına rağmen kalitesini günden güne düşüren b sınıfı filmlere imza atmaya başlamıştı ve bu rollerin birçoğunu Jean Claude'a teklif etmişlerdi. Ancak aktör senaryoların ve rollerin öncekilere oranla önemsiz ve anlamsız olduğunu belirterek Cannon şirketi ile bağlarını koparttı. Universal Studios'la yaptığı 6 filmlik anlaşma ile daha nitelikli ve daha büyük bütçeli projelerden önemli paralar kazanmaya başladı. Daha sonra senaryolarına katkıda bulunduğu Lionheart, Death Warrent, Double Impact ve Universal Soldier gibi aksiyon filmlerinde var oldu.

JEAN – CLAUDE VAN DAMME'IN ÖZEL HAYATI

Maria Rodriguez; Venezuellalı; ilk eşi, 1981'de Van Damme Amerika'ya taşınınca boşandılar ardından Cynthia Derdian; 1985'te bir yıl evli kaldılar; Babasının halı mağazasında çalışırken tanışmışlardı. Daha sonra vücut geliştiriciGladys Portugues, 1986'da evlendiler; 1992'da boşandılar, 1999'da yeniden evlendiler. Model Darcy La Pier, 1994'te evlendiler, 1996'da boşandılar