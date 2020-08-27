Van'da kağıt toplayacısı çocuklar çöpe atılan Türk bayraklarını alıp tel örgülere astı

Van'da Türk bayraklarının çöpe atıldığını gören kağıt toplayıcı çocuklar, bayrakları tek tek çıkarıp düzgün bir şekilde tel örgülere astı.

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O anlara fark eden bir kişi anında kayda girdi. Görüntüler Twitter'da paylaşıldı. Türk bayraklarını kimin ya da kimlerin çöpe attığı ise henüz belirlenemedi.