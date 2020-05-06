Vajiralongkorn kimdir? Tayland kralı kimdir? Tayland kralı kaç yaşında? Tayland kralı Vajiralongkorn hayatı ve biyografisi!

Tayland'ın kralı Vajiralongkorn hal ve hareketleriyle sık sık gündem olmaktadır. Özellikle bir kral olarak yaptığı faaliyetler ve magazinsel konular nedeniyle tüm dünyada ve sosyal medyada herkesin ana gündem maddesi oldu. Kral Vajiralongkorn'ın harem kurması, ço sayıda haremi ve gözdesi olmasıyla insanların güdemine girdi. Tayland'ın kralı Vajiralongkorn hakkında merak edilenler haberimizde.

TAYLAN KRALI VAJİRALONGKORN KİMDİR?

Maha Vajiralongkorn ( d. 28 Temmuz 1952) Önceki Kral Bhumibol Adulyadej ve Kraliçe Sirikit Noah'ın en büyük oğlu ve şimdiki Tayland kralıdır.

Babası Bhumibol Adulyadej ölmeden önce Tayland tahtının varisiydi. 13 Ekim 2016 yılında hayatını kaybeden babası Kral Bhumibol Adulyadej için daha fazla yas tutabilmek adına, en az 1 yıl kadar daha tahta geçmek istemediğini açıklamıştır.

VAJİRALONGKORN

Vajiralongkorn, Avustralya'nın Canberra'kentinde ki Duntroon Kraliyet Askeri Koleji'nden mezun oldu. askeri bir subay olarak, Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri silahlı hizmetlerinde eğitim aldı. Nitelikli bir askeri pilot ve helikopter pilotudur. 1970'li yıllarda Tayland Komünist Partisi'ne karşı askeri operasyonlarda aktif rol aldı. 1975 yılından bu yana Thai Kraliyet Ordusu'nda kariyer subayı olarak görev yapmıştır. Ordu İstihbarat Müdürlüğünde kurmay subay olarak görev yaptı ve 1978 yılında Kral'ın kendi Koruma Taburunun başkanı oldu ancak aynı yıl, Budist rahibi olarak kalarak, askerlik kariyeri kesintiye uğrattı. Bu tüm Tay Budist erkeklerinde bir gelenektir.

Vajiralongkorn, Thai Kraliyet Ordusu Generali,Thai Kraliyet Donanması amirali ve Kraliyet Tayland Hava Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşali unvanlarını taşımaktadır. RTAF F-16 iki adet Boeing 737, HS-RHRve HS-CMV pilotudur.