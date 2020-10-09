Uzun süredir kayıp olan Cappie Pondexter Los Angeles'ta bulundu

Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları ile iz bırakan kadın basketbolunun efsane ismi Cappie Pondexter, ABD'nin Los Angeles kentinde kaybolmuştu. ABD Basını, Cappie Pondexter'dan birkaç gündür haber alınamadığını ve polisin soruşturma başlattığını aktarmıştı.

WNBA yıldızı Pondexter'ın telefonu ve cüzdanının evde bulunduğu vurgulandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından basketbolseverler, Cappie Pondexter'ın sağlık durumunu merak etmeye başlamıştı ki gelen haberler sonrası yıldız oyuncunun Los Angeles'ta bulunduğu öğrenildi.

POLİSE KENDİNİ FARKLI İSİMLE TANITTI

TMZ olaya ilişkin yeni bilgilere ulaşırken, Pondexter'ın salı günü tutuklandığını belirtmişti. Los Angeles Polis Departmanı tarafından bu bilgi verilirken Cappie Pondexter'ın polislere kimliğini vermeyip başka bir isimle kendini tanıttığı aktarıldı. Cappie Pondexter'ın sonrasında ise perşembe günü serbest bırakıldığı ifade edildi.

Bu olay sonrası Cappie Pondexter'ın menajeri Chuck Walton, TMZ'ye bir açıklamada bulunurken oyuncusunun serbest kaldıktan sonra tekrar kaybolduğunu aktardı. Polis ile birlikte Los Angeles'taki aramalar sürerken TSİ sabaha karşı Pondexter, Los Angeles'ta bu kez bulundu. Oyuncunun temsilcisi Chuck Walton, destek olan herkese minnettarlığını dile getirdi.