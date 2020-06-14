Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı

ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü, New York yakınlarındaki West Point kentindeki Ordu Akademisi'nin 2020 mezuniyet törenine katıldı. Trump'ın konuşması öncesinde su içerken zorluk yaşaması dikkat çekti. Bardağı sağ eliyle kaldıran ancak ağzına götürmekte zorlanan ABD Başkanı, sol elinden yardım alma gereği hissetti. Bu durum uzmanlar tarafından Trump'ın beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı.

"KALICI NÖROLOJİK BİR İŞARET"

Yale psikiyatristi Dr. Bandy Lee'ye bu durumu, "Başka belirtilerle birlikte bir beyin taraması gerektirecek kadar endişe verici, kalıcı nörolojik bir işaret" ifadeleriyle yorumladı.

"BEYAZ SARAY NE SAKLIYOR?"

Trump'ın rakibi Joe Biden'in en büyük bağışçısı olan Jon Cooper, "Son videolar, Trump'ta tıbbi olarak yanlış bir şey olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yürüme şekli, bir bardak suyu nasıl tuttuğu, bulamaç ettiği sözleri, düşüncelerindeki labirentleri. Beyaz Saray ne saklıyor?" şeklinde bir Tweet attı.