Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin

Uzman Diyetisyen Zehra Bora, cinsel gücü artıran 6 mucizevi besini detaylarıyla anlattı.

SAFRAN

Güneybatı Asya'ya özgü ve en pahalı baharatlardan birisi olan safran, genellikle depresyonu tedavi etmeye, stresi azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olmak için kullanılır. Ayrıca safran, özellikle antidepresan alan kişilerde, potansiyel afrodizyak özelliği olduğu için popüleritesi yüksek bir baharattır. 2013 yılında Human Psychopharmacology Dergisinde yayınlanan bir çalışmada, dört hafta boyunca günde 30 mg safran verilen bir grup erkeğin, erektil fonksiyonda, plasebo verilen erkeklerden daha fazla gelişme gösterdiği gözlemlendi.

Kadınlarda yapılan bir takip çalışması ise, safran tüketen grupta olan kadınların plasebo grubundakilere göre daha yüksek düzeyde uyarılma yaşadığı bildirildi.

GİNKGO BİLOBA

Ginkgo biloba, en eski ağaç türlerinden biri olan Ginkgo biloba ağacından elde edilen bitkisel bir besin takviyesidir. Geleneksel Çin tıbbında, depresyon ve depresyon kaynaklı zayıf cinsel fonksiyon gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılmaktadır. Ginkgo bilobanın, kan damarlarını gevşetmesine ve kan akışını artırmasına yardımcı afrodizyak olarak görev yaptığı bilinmektedir.

Bununla birlikte, çelişkili çalışmalarda mevcut… Örneğin, küçük bir grup üzerinde yapılan çalışmada ginkgo bilobanın, antidepresan kullanımından kaynaklanan libido kaybını % 84'ünde azalttığı bildirilmiştir. Başka bir takip çalışmasında ise, ginkgo biloba alan benzer bir katılımcı grubunda hiçbir gelişme olmadığı belirtilmiştir.

HATIRLATMAKTA FAYDA VAR!

Ginkgo biloba genellikle iyi tolore edilir, ancak kan sulandırıcı gibi davranabilir. Bu nedenle, kanı sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız, ginkgo biloba almadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var derim!

KIRMIZI GİNSENG

GinsengÇin tıbbında çok popüler olan bir bitki türüdür. Kırmızı ginseng düşük libido ve cinsel fonksiyon dahil, kadın ve erkeklerde çeşitli hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı çalışmalarda erkeklerde kırmızı ginsengin erektil fonksiyonun iyileştirilmesinde plasebodan en az iki kat daha etkili olduğunu gözlemlemiştir. Ayrıca, menopoz dönemindeki kadınlarda yapılan bir çalışmada, kırmızı ginsengin cinsel uyarılmayı olumlu yönde etkilediği bulunmuştur.

MACA

Güney Amerika'da yaygın olarak doğurganlığı artırmak için kullanılan, çoğunlukla Peru merkezindeki dağlarda yetişen bir bitkidir. Maca, aslında bilim tarafından desteklenen en önemli popüler doğal afrodizyaklardan biri! Yapılan hayvan çalışmalarında, maca ile beslenen farelerde libido ve erektil fonksiyonlarda artış olduğu bildirilmiştir. Yine insanlarda da libido artırıcı etkileri olduğu görülmektedir.

Güvenilirliği yüksek dört çalışma, katılımcıların maca tükettikten sonra cinsel isteklerinde artış yaşadıklarını bildirmiştir. Ayrıca, başkabir çalışmada ise macanın, bazı antidepresan ilaçların yan etkisi olarak sıkça görülen libido kaybını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

ANTEP FISTIĞI

Oldukça besleyici bir sert kabuklu meyve olan antep fıstığı özellikle protein, lif ve sağlıklı yağlar bakımından zengindir. Antep fıstığının, kan basıncının düşürülmesi, kilo kontrolü ve kalp hastalığı riskinin azaltılması gibi sağlığımıza faydalı birçok etkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte, erektil disfonksiyon semptomlarını azaltmaya da yardımcı olabilmektedir.

Bir çalışmada, üç hafta boyunca günde 100 gram antep fıstığı tüketen erkeklerde penise kan akışlarında artış olduğu bildirilmiştir. Uzmanlar, bu etkilerin antep fıstığının kan kolesterolünü iyileştirme ve vücutta daha iyi kan akışını uyarma kabiliyetinden kaynaklanabileceğini öne sürmüştür.

ÇİKOLATA

Herkesin ortak tutkusu, bilhassa kadınların çok sevdiği lezzet çikolata! Kakao içerisindeki bileşikler, özellikle kadınlarda afrodizyak etki göstermektedir. Her gün yaklaşık 90 gram bitter çikolata tüketen kişilerin daha güçlü orgazm yaşadıkları bildiriliyor. Bu bakımdan en az %70 oranda kakao içeren bitter çikolata tüketmeniz, cinsel yaşamınızı hareketlendirmeye yardımcı olabilir diyebilirim.

Afrodizyak etkisi olan saydığım bu 6 besin sayesinde cinsel performansınız şaşırtıcı derecede artabilir, deneyin.