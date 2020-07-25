Uzak Ara Eğlence programı ne zaman? Uzak Ara Eğlence sunucusu ve jürisi

Beş farklı jüri üyesi ile Pazar günü yayımlanacak eğlence programı şarkılar, tekerlemeler, genel kültür sorularına kadar birçok konuyu ele alıyor. Program 26 Temmuz Pazar akşamı ekranda olacak. Uzak Ara Eğlence programı detayları haberimizde.

UZAK ARA EĞLENCE PROGRAMI SUNUCUSU KİM?

Kanal D ekranlarının sevilen programlarından olmaya hazırlanna Uzak Ara Eğlence programının sunuculuğunu başarılı oyuncu Pelin Akil üstleniyor. Şarkılardan tekerlemelere, genel kültür sorularından hikayelere kadar zengin bir içeriğe sahip olan "Uzak Ara Eğlence", farklı formatıyla ekrana damgasını vuracak.

UZAK ARA EĞLENCE JÜRİ ÜYELERİ

Birbirinden başarılı isimlerin yer alacağı Uzak Ara Eğlence programının jürileri Gülben Ergen, Reha Özcan, Can Bonomo, Belçim Bilgin ve Alper Kul olarak belirlendi. Diğer yandan programa her hafta farklı bir konuk jüri üyesi davet edilecek. 26 Temmuz Pazar gnü ekrana gelecek bölümde konuk jüri ise Hazal Kaya oldu.