Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı

Adana'da yaşanan olayda uyuşturucu bağımlısı bir şahıs, içinde iki kız çocuğu ve annesinin de bulunduğu evi ateşe verdi. Alevlerin yan evlere sıçraması nedeniyle komşular da mağdur oldu. Uyuşturucu bağımlısının annesi Cennet Kor, oğlunu şikayet ederken gözyaşlarını tutamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Mazhar K., annesi Cennet K. ile uyuşturucu kullanmasından dolayı tartıştıktan sonra evi ateşe verip kaçtı.

KADIN TORUNLARINI ZOR KURTARDI

Ev hemen alev alırken anne Cennet K., torunları Leyla ve Nehir K.'yı evden çıkartarak son anda canlarını kurtardı. Ancak yangın bir anda tüm apartmanları sarınca diğer apartman sakinleri mahsur kaldı.

İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle mahsur kalanlar kurtarıldı. Büyük panik ve korku yaşayan apartman sakinlerinin bazıları, sinir krizi geçirip ağladı.

"OĞLUMU SAYISIZ KEZ ŞİKAYET ETTİM"

Anne Cennet Kor, iki kızına bebekliklerinden bu yana anneleri terk ettiği için kendisinin baktığını, oğlunun ise uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, "Ben oğlumu sayısız kez şikayet ettim, uzaklaştırma bile verdiler. Ancak bir türlü uslanmıyor. Sürekli bize eziyet ediyor. Ben artık bıktım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Polis konuyla ilgili araştırma başlattı.