Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Hatay'da uyandırılmaya çalışılan 9 yaşındaki çocuk tepkilere cevap vermeyince sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin kalp krizi geçirdiğini belirlediği çocuk, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

14.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:41

Hatay'ın Payas ilçesinde 9 yaşındaki Azmi Efe'yi uyandırmak isteyen babannesi, Azmi Efe tepkilere cevap vermeyince ambulansı çağırdı. Sağlık görevlileri tarafından kalp krizi geçirdiği anlaşılan 9 yaşındaki çocuk hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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UYKUSUNDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kozludere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinin alt katında oturan babaannesinin evinde yatan 9 yaşındaki Azmi Efe Erdem, sabah kalkmadı. Babaannesinin uyandırmaya çalıştığı küçük çocuk tepki vermeyince olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık görevlilerinin kontrol ettiği Azmi Efe'nin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

KURTARILAMADI

Küçük çocuk kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Derya-Erhan Erdem çiftinin çocukları Azmi Efe'nin cenazesi Payas ilçesinde toprağa verildi.