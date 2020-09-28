Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm izleme linki! Uyanış: Büyük Selçuklu 1. bölüm tek parça izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı

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UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Uyanış: Büyük Selçuklu Akli Film imzalı, yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı, senaryosu Serdar Özonalan tarafından kaleme alınan tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi.

Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve I. Melikşah'ın hayatını ele alacaktır.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

• Buğra Gülsoy - Sultan Melikşah

• Hatice Şendil - Terken Hatun

• Gürkan Uygun - Hasan Sabbah

• Ekin Koç - Ahmed Sencer

• Leyla Lydia Tuğutlu - Elçin

• İlker Kızmaz - Arslantaş

• Mehmet Özgür - Nizamülmülk

• Cemal Toktaş - Gazzâlî

• Osman Sonant - Andreas

• Sevda Erginci - Turna

• Murat Garipağaoğlu - Fâtımîler Lideri

• Bülent Alkış - Ömer Hayyam

• Çiğdem Selışık Onat - Seferiye Hatun

• Serdar Kılıç - Alp Arslan

• Ali Gözüşirin - Muhammed Tapar

• Leyla Feray - Gevher Hatun

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

Uyanış: Büyük Selçuklu 20.00'de başlayacak.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış: Büyük Selçuklu 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.