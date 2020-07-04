Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi

Futbol kariyerine son veren eski Galatasaraylı Wesley Sneijder için Hollanda ekibi Utrecht harekete geçti. Taraftarlarının isteği sonrası kulüp yönetimi, Sneijder'e futbolcu olarak 1 yıllık sözleşme teklif ettiği ortaya çıktı.

Hollanda basınında yer alan habere göre, Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder için Utrecht girişimde bulundu. Yıldız ismin 1 yıl daha futbol oynaması için teklif yapıldığı belirtildi.

Utrecht taraftarı, Sneijder için yürüyüş düzenlemiş ve takımlarında 1 yıl daha oynaması için yönetime baskı yapmıştı.

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Sneijder geçtiğimiz günlerde, "Hissediyorum. Bir gün teknik direktör olacağımı biliyorum. Bu benim işim olacak. İyi bir kulübün teknik direktörü olmak ve zaten hedeflerim var. Bir gün Galatasaray'da çalışmak istiyorum. Bu da olacak" ifadelerini kullanmıştı.