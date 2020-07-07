Üreticiler karavanda talebe yetişemiyor, pandemide satışlar yüzde 400 arttı
KORONAVİRÜS sonrası kalabalıktan uzak, izole tatil yapmak isteyenler, tercihini karavandan yana kullanıyor.
KORONAVİRÜS sonrası kalabalıktan uzak, izole tatil yapmak isteyenler, tercihini karavandan yana kullanıyor. Yoğun talep karşısında aralıksız üretim yapan imalatçılardan Zafer Urundaş, 4 ay sonrasına randevu verdiklerini, pandemi döneminde satışların yüzde 400 arttığını söyledi.
Yeni tip koronavirüs salgını, tatil tercihlerinin değişmesine neden olurken; karavana ilgiyi artırdı. İzole bir ortamda tatil yapmak isteyen pek çok kişi, kalabalıklardan uzak doğayla iç içe tatil yapmak amacıyla karavana yöneldi. Pandemi döneminde satışların yüzde 400 oranında arttığı belirtilirken, karavan üreticileri siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Karavan imalatı ise 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada aracın izolasyon ve elektrik tesisatı, ikinci aşamada mobilya montajı, üçüncü aşamada ise döşeme ile su ve gaz sistemlerinin bağlantısı yapılıyor. Araç hariç içeri kurulan sistemin 100 bin TL'den başladığı, isteklere göre fiyatın arttığı belirtildi.
Aracı 80 bin TL'ye aldığını toplam maliyetin 220 bin TL'yi tuttuğunu belirten Çekiç, "Araçta özel isteklerimiz oldu. Ahşap kullandık. Tik ağacını çok severim. Cilalı mobilya yaptırdık. Döşemeler de kendi tercihimiz. Eşimle seçtik. Hoşumuza gitti. Butik bir çalışma oldu. Mobilya tercihlerini eşim yaptı. Çok hoşumuza gitti" dedi.