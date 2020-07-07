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Üreticiler karavanda talebe yetişemiyor, pandemide satışlar yüzde 400 arttı

KORONAVİRÜS sonrası kalabalıktan uzak, izole tatil yapmak isteyenler, tercihini karavandan yana kullanıyor.

Üreticiler karavanda talebe yetişemiyor, pandemide satışlar yüzde 400 arttı
07.07.2020 09:37 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:41

KORONAVİRÜS sonrası kalabalıktan uzak, izole tatil yapmak isteyenler, tercihini karavandan yana kullanıyor. Yoğun talep karşısında aralıksız üretim yapan imalatçılardan Zafer Urundaş, 4 ay sonrasına randevu verdiklerini, pandemi döneminde satışların yüzde 400 arttığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgını, tatil tercihlerinin değişmesine neden olurken; karavana ilgiyi artırdı. İzole bir ortamda tatil yapmak isteyen pek çok kişi, kalabalıklardan uzak doğayla iç içe tatil yapmak amacıyla karavana yöneldi. Pandemi döneminde satışların yüzde 400 oranında arttığı belirtilirken, karavan üreticileri siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Karavan imalatı ise 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada aracın izolasyon ve elektrik tesisatı, ikinci aşamada mobilya montajı, üçüncü aşamada ise döşeme ile su ve gaz sistemlerinin bağlantısı yapılıyor. Araç hariç içeri kurulan sistemin 100 bin TL'den başladığı, isteklere göre fiyatın arttığı belirtildi.

'DOĞAYLA İZOLE OLMANIN EN ÖNEMLİ DESTEKÇİSİ KARAVAN'Menderes ilçesinde bulunan İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 yıldır karavan imal eden evli ve 2 çocuk babası Zafer Urundaş (45), "Sosyal mesafeyi korumak adına insanlar biraz yoruldu. Doğayla iç içe olmak istiyorlar. Bunun da en önemli destekçisi karavan. Daha izole oluyor insan. Gerçekten ilgi alaka var. Karavanın ülkemizde daha çok kullanılacağına inanıyorum. Çünkü çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Etrafımız denizlerle çevrili. Bizim bu güzelliklerden yararlanmamız lazım" dedi.1 AY İLA 45 GÜN İÇİNDE ÜRÜN TESLİM EDİLİYORSatışlara değinen Urundaş, "Satışlar bu dönem yüzde 400 oranında arttı. İnsanlar doğanın içinde vakit geçirmek istiyor" dedi.Yoğun talep nedeniyle 4 aylık bir sıra sürecinin bulunduğunu söyleyen Urundaş, bir aracın imalatına başlandığında 1 ay ila 45 gün içinde ürünü teslim ettiklerini belirtti. Bir karavanın araç hariç içine konulan sistemlerin tüketiciye minimum 100 bin TL'ye mal olduğunu, isteklerle bu fiyatın arttığını söyledi.'RAHAT GEZMEK İSTİYORUZ'Karavan siparişini teslim alan butik işletmecisi evli ve 1 çocuk babası Erhan Çekiç (45), "Şu pandemi döneminde kalabalığa girmek istemiyorum. Ailemle eşimle rahat zaman geçirmek izole bir yaşam için tercih ettim. İlk önce Ege'yi bir gezeceğiz. Sonra yurt dışına da gitmek istiyoruz" dedi.

Aracı 80 bin TL'ye aldığını toplam maliyetin 220 bin TL'yi tuttuğunu belirten Çekiç, "Araçta özel isteklerimiz oldu. Ahşap kullandık. Tik ağacını çok severim. Cilalı mobilya yaptırdık. Döşemeler de kendi tercihimiz. Eşimle seçtik. Hoşumuza gitti. Butik bir çalışma oldu. Mobilya tercihlerini eşim yaptı. Çok hoşumuza gitti" dedi.


Kaynak: DHA

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