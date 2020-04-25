Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi

Ünlülerin arkadaşlıkları, ilişkileri günümüz dünyasında sosyal medya hesapları üzerinden takip ediliyor.

KAYGILAROĞLU VE SAK BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTI

Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından Dönerse Senindir filmindeki rol arkadaşı İrem Sak'ı sildi. Sak'ın da, bunun üzerine oyuncuyu takipten çıktığı öğrenildi.

"KEŞKE BANA KÜSSEN"

İkili, arasında daha önce de sosyal medya üzerinden ilginç bir mesajlaşma yaşanmıştı. Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ın yılan küpeli bir fotoğrafına "Kalbinin güzelliği küpelerinize yansımış" notunu düşmüştü. Sak da, "Arkandan çok konuşuyorum, keşke bana küssen" sözleriyle karşılık vermişti.