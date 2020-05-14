Ünlülerin Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, evde kaldığımız bu günlerde kolaylıkla hazırlanabilen bakımlar hazırladı
Ünlülerin Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, kendimizi evimizde izole ettiğimiz bu günlerde, güzellikten ödün vermememiz için, evde kolaylıkla hazırlanabilen doğal tarifler içeren bakımlar hazırladı.
Ünlülerin Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, sizler için, evde kolaylıkla hazırlanabilen ve doğal tarifler içeren bakımlar hazırladı.
Evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz bu tariflerle hem zayıflayabilir hem de güzel bir cilde sahip olabilirsiniz. Evdeki malzemelerle kolaylıkla hazırlanabilen bu tarifler, hem iştahınızı dengeleyecek hem sizi gençleştirecek hem de daha ince görünmenizi sağlayacak.
Güzel bir cilde sahip olurken, zayıflayabileceğiniz tarifler şu şekilde:
GÖZALTI MORLUĞU İÇİN
Malzemeler;
Patates
Salatalık
Limon
Yapılışı: Patatesi ve salatalığı rendeleyin. Sonrasında sularını süzüp limon suyu ekleyin. Buzdolabı poşetinin içine bu karışımı ekleyip poşetin içine göz pamuğu atın. Ve buzdolabında soğuyan pamukları göz çevrenize yerleştirip 15 dakika bekletin.
KIRIŞIKLIK AÇAN KREM
Malzemeler;
Kuşburnu
Zeytinyağı
Gül suyu
Yapılışı: Kuşburnunu haşlayın suyuyla birlikte blenderdan geçirin ve süzün. Birkaç damla zeytinyağı ve gül suyu ekleyin. Göz çevrenize, tüm cildinize dekolte dahil sürün.
PORSELEN GİBİ BİR CİLT İÇİN PEELİNG TARİFİ
Malzemeler;
1 Tatlı Kaşığı Kil
1 Tatlı Kaşığı Mısır Unu
Kurutulmuş meyve kabuklarından portakal, mandalina ve greyfurt gibi.(Toz Halinde Olacak Şekilde)
İstediğiniz her hangi bir El veya Vücut kremi
Yapılışı: Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp hem yüzünüze hem de tüm vücuda uygulayabilirsiniz.
ÖDEM ATAN YAĞ YAKAN YEŞİL İÇECEK
Malzemeler;
500 ml su
2 avuç dolusu yıkanmış yeşillik – ıspanak, pazı, fesleğen, maydanoz, marul
2 dilim ananas
1 limon – dis kabuklarini kesip, çekirdeklerini çıkarıp doğrudan kendisi
2 nohut tanesi kadar taze zencefil
Yapılışı: Tüm malzemeleri rondodan geçirip tüketebilirsiniz.
YULAFLI HURMALI KURABİYE
Malzemeler;
1,5 su bardağı yulaf ezmesi
Yarım su bardağı badem
2 adet muz
5 adet hurma
1 tutam tuz
Yapılışı: Hurmaların çekirdeklerini alıp rondodan geçirelim. Yulaf ve bademleri tavada hafifçe kavurup üzerine toz tarçını ekleyip ocaktan alalım. Bir kapta muzları çatalla ezelim ve yulaflı karışımı kaba ekleyelim. Üzerine hurmaları ve deniz tuzunu ekleyelim ve iyice elimizle yoğurup elde ettiğiniz karışımdan parçalar alarak yuvarlayıp hafif bastırarak şekil verelim. Yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine küçük toplar halinde dizelim. Önceden 180 derece ısıttığımız fırında 15-17 dk pişirelim.
Karantina günlerinde evde bakım vekilo aldırmayan daha fazla öneri ve tarifler ve sormak istediğiniz sorularınızı @meltemsarkislalis instagram hesabından ulaştırabilirsiniz.
www.instagram.com/meltemsarkislalis