Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı

Bir dönemin ünlü futbolcusu Rafael van der Vaart ile evliliğini 2013 yılında noktalayan sunucu Sylvie Meis, Niclas Castello ile ikinci kez dünya evine girmeye hazırlanıyor. Düğün öncesi tatile çıkan Meis ile Castello, İspanya'nın Mallorca adasına gitti.

Güzel havanın ve denizin tadını çıkaran ikili, bir ara denizde romantik anlar yaşadı. Fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken 42 yaşındaki sunucu, sevgilisiyle denizde öpüşürken görüntülendi.

KANSERİ YENDİ

Kariyerine model olarak başlayan ancak sonrasında televizyon sunuculuğuna geçiş yapan Sylvie Meis, bir dönem göğüs kanserine yakalandı. Tedavi gören ünlü isim, kanseri yendi.

İşte çiftin tatilinden romantik kareler...