Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi

İtalya'nın güzeliğiyle sporseverleri kendisine hayran bırakan ünlü spor spikeri Floriana Messina, kişisel Instagram hesabından pembe bikinili paylaşımıyla bir kez daha gözlerin pasını sildi.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

İtalya'da hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan ve başarılı programlarıyla adından söz ettiren Messina'nın kusursuz fiziği dikkat çekerken, paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Floriana Messina'nın bikinili pozu kısa sürede 20 bin beğeniyi geçti.