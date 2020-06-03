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Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi

İtalya'da spor gazeteciliği ve sunuculuk yapan Floriana Messina, sosyal medyadan paylaştığı pembe bikinili fotoğrafıyla takipçilerini kendine bir kez daha hayran bıraktı.

03.06.2020 21:50 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:03

İtalya'nın güzeliğiyle sporseverleri kendisine hayran bırakan ünlü spor spikeri Floriana Messina, kişisel Instagram hesabından pembe bikinili paylaşımıyla bir kez daha gözlerin pasını sildi.

Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

İtalya'da hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan ve başarılı programlarıyla adından söz ettiren Messina'nın kusursuz fiziği dikkat çekerken, paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Floriana Messina'nın bikinili pozu kısa sürede 20 bin beğeniyi geçti.

Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
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